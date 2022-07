Giornali, editoria, politica, libri. La carriera di Scalfari, il Fondatore (Di venerdì 15 luglio 2022) Editore, finanziere, Giornalista, imprenditore, politico, scrittore, un elenco in ordine alfabetico, ma non solo. Eugenio Scalfari, come la maggior parte dei grandi personaggi, ha ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Editore, finanziere,sta, imprenditore, politico, scrittore, un elenco in ordine alfabetico, ma non solo. Eugenio, come la maggior parte dei grandi personaggi, ha ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

protoromantica : RT @Newsinunclick: #coffeebreakla7 #lariachetira #giornali I giornali non devono prendere soldi dallo stato, o vendi copie o chiudi #editor… - CenturrinoLuigi : RT @Newsinunclick: #coffeebreakla7 #lariachetira #giornali I giornali non devono prendere soldi dallo stato, o vendi copie o chiudi #editor… - rombi_ti : RT @Newsinunclick: #coffeebreakla7 #lariachetira #giornali I giornali non devono prendere soldi dallo stato, o vendi copie o chiudi #editor… - nessunoindietro : RT @Newsinunclick: #coffeebreakla7 #lariachetira #giornali I giornali non devono prendere soldi dallo stato, o vendi copie o chiudi #editor… - VivMilanoFSL : RT @Newsinunclick: #coffeebreakla7 #lariachetira #giornali I giornali non devono prendere soldi dallo stato, o vendi copie o chiudi #editor… -