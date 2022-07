Giocava nel Venezia, il giocatore si sfoga: “Senza struttura e professionalità!” (Di venerdì 15 luglio 2022) Proprio nel giorno in cui il Venezia conosce il suo futuro con l’uscita dei calendari in cadetteria a Reggio Calabria, qualcosa, per meglio dire qualcuno, riavvolge il nastro di un passato, il recente passato, mandando frecciatine piene di risentimento nei confronti della società veneta. Nsame Venezia Young Boys Il sicofante in questione degli arancioneroverdi è Jean Pierre Nsame, il quale nella conferenza stampa che annunciava il suo ritorno in terra elvetica, nello specifico allo Young Boys, non le manda a dire alla dirigenza ed organizzazione lagunare. Nell’intervista rilasciata all’emittente KMedia, si è così espresso: “Lo Young Boys è più forte del Venezia. La nostra squadra è più forte, il nostro club è anche più forte perché è più strutturato e più professionale. Sono rimasto soddisfatto di essere andato in ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Proprio nel giorno in cui ilconosce il suo futuro con l’uscita dei calendari in cadetteria a Reggio Calabria, qualcosa, per meglio dire qualcuno, riavvolge il nastro di un passato, il recente passato, mandando frecciatine piene di risentimento nei confronti della società veneta. NsameYoung Boys Il sicofante in questione degli arancioneroverdi è Jean Pierre Nsame, il quale nella conferenza stampa che annunciava il suo ritorno in terra elvetica, nello specifico allo Young Boys, non le manda a dire alla dirigenza ed organizzazione lagunare. Nell’intervista rilasciata all’emittente KMedia, si è così espresso: “Lo Young Boys è più forte del. La nostra squadra è più forte, il nostro club è anche più forte perché è piùto e più professionale. Sono rimasto soddisfatto di essere andato in ...

