Pubblicità

torinoggi : Fondazione Piemonte dal vivo, nominato il nuovo Cda: Gianluigi Porro è il nuovo presidente - solops : Gianluigi Porro è il nuovo Presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo - quotidianopiem : Gianluigi Porro è il nuovo Presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo -

Quotidiano Piemontese

La Giunta Regionale ha approvato la nomina del presidente e di due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Piemonte dal Vivo:è il nuovo presidente, Salvatore Bitonti e Biancamaria Prete i due consiglieri. Il nuovo CDA resterà in carica per tre anni. Con queste nomine rinnoviamo la governance di Piemonte dal ...La Giunta Regionale ha approvato la nomina del Presidente e di due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Piemonte dal Vivo:è il nuovo Presidente, Salvatore Bitonti e Biancamaria Prete i due Consiglieri. Il nuovo CDA resterà in carica per tre anni. Con queste nomine rinnoviamo la governance di Piemonte dal ... Gianluigi Porro è il nuovo Presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo La Giunta Regionale ha approvato la nomina del presidente e di due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Piemonte dal Vivo: l'astigiano Gianluigi Porro è il nuovo presidente, ...La Giunta Regionale ha approvato la nomina del Presidente e di due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Piemonte dal Vivo: l’astigiano Gianluigi Porro, ex dirigente Comune di ...