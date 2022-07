"Giacca e cravatta". Il segreto di Kate Middleton: perché veste il figlio così... (Di venerdì 15 luglio 2022) Il piccolo George sarà il futuro re d'Inghilterra. Alcuni giorni fa ha fatto il giro della Rete la notizia del piccolo George alle prese con i lavori estivi. Ora i tabloid britannici parlano del suo outfit: George è sempre in Giacca e cravatta. Ed ha appena 9 anni. Come mai? Anche all'ultimo torneo di Wimbledon il piccolo George si è presentato così. Sembra che abbia sofferto abbastanza il caldo di questi ultimi giorni. Innanzitutto, occorre precisare che Kate Middleton deve insegnare a George a essere il futuro re d'Inghilterra (e non si tratta di qualcosa di facile). Quindi, George dovrà indossare spesso nella sua vita la Giacca e la cravatta. Bene che inizi da subito. Eppure, solo pochi giorni fa, il principe William ha suggerito a Kate di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Il piccolo George sarà il futuro re d'Inghilterra. Alcuni giorni fa ha fatto il giro della Rete la notizia del piccolo George alle prese con i lavori estivi. Ora i tabloid britannici parlano del suo outfit: George è sempre in. Ed ha appena 9 anni. Come mai? Anche all'ultimo torneo di Wimbledon il piccolo George si è presentato. Sembra che abbia sofferto abbastanza il caldo di questi ultimi giorni. Innanzitutto, occorre precisare chedeve insegnare a George a essere il futuro re d'Inghilterra (e non si tratta di qualcosa di facile). Quindi, George dovrà indossare spesso nella sua vita lae la. Bene che inizi da subito. Eppure, solo pochi giorni fa, il principe William ha suggerito adi ...

Pubblicità

AnnaLizzy68 : RT @Ibra_Chia: #quartogrado La giacca di Gianluigi è a righe. La cravatta di una fantasia diversa. - Ibra_Chia : #quartogrado La giacca di Gianluigi è a righe. La cravatta di una fantasia diversa. - paolokolla : @LaFranci27 Gente che pensa che il regime arrivi con stivaloni e Fez, mentre se sei pettinato bene, in giacca e cra… - Daje77 : @AutriceStefania Fa caldo in giacca e cravatta - LiaPerrone : @Aramcheck76 I Mostri in giacca e cravatta -