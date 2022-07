Pubblicità

andreastoolbox : #Gf vip, Roberta Beta senza lavoro e il figlio lontano da casa: «E' frustrante» -

Un vero trauma per. 'Filippo è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un ...... si è aggiudicato la settima edizione del concorso di cucinaPreparo Io , organizzato da ... il presidente di Tirrenica Mobilità Gabriele Vannucci e i giornalistiGalli, Ilaria Vallerini e ...Roberta Beta, ex concorrenti della 1^ edizione del Grande Fratello, sta attraversando un duro periodo. La 56enne ha dichiarato di non lavorare da circa un anno. Dopo il suo sfogo ...Ilary Blasi e Francesco Totti si dicono addio ma non sono gli unici ad averlo fatto: ecco le altre coppie celebri che si sono divise ...