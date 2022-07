GF Vip, ex concorrente lascia la tv e ora fa l’elettricista: ecco chi è e perchè ha cambiato vita (Di venerdì 15 luglio 2022) Durante la sesta edizione del GF Vip, sono tanti i volti più o meno noti che hanno varcato la soglia della porta rossa. LEGGI ANCHE : — GF, ex concorrente ora è senza lavoro: ‘davvero frustrante’. Cosa fa oggi Tra questi c’è stato anche Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani dal passato difficile, che aveva intrapreso una discussa frequentazione con Miriana Trevisan, naufragata velocemente. Tornato a casa, Nicola ha ripreso la sua vita quotidiana e su Instagram ha mostrato ai suoi follower il suo attuale lavoro: fa l’elettricista per una ditta di costruzioni. Il giovane, continua a mantenere un filo diretto con i suoi fan attraverso i social e spesso risponde alle curiosità del pubblico, così ha spiegato che nemmeno lui è stato invitato al compleanno di Soleil Sorge e di esserci rimasto male. “Ho provato a mandarle dei messaggi, ma ... Leggi su funweek (Di venerdì 15 luglio 2022) Durante la sesta edizione del GF Vip, sono tanti i volti più o meno noti che hanno varcato la soglia della porta rossa. LEGGI ANCHE : — GF, exora è senza lavoro: ‘davvero frustrante’. Cosa fa oggi Tra questi c’è stato anche Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani dal passato difficile, che aveva intrapreso una discussa frequentazione con Miriana Trevisan, naufragata velocemente. Tornato a casa, Nicola ha ripreso la sua vita quotidiana e su Instagram ha mostrato ai suoi follower il suo attuale lavoro: faper una ditta di costruzioni. Il giovane, continua a mantenere un filo diretto con i suoi fan attraverso i social e spesso risponde alle curiosità del pubblico, così ha spiegato che nemmeno lui è stato invitato al compleanno di Soleil Sorge e di esserci rimasto male. “Ho provato a mandarle dei messaggi, ma ...

