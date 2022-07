GF Vip 7, scoperto anche il quinto concorrente: la soluzione dell’indovinello – FOTO (Di venerdì 15 luglio 2022) Alfonso Signorini ha diffuso l’indizio riguardo il quinto concorrente che farà il suo ingresso nel GF Vip 7. Ecco perchè il cerchio si è subito stretto intorno ad una persona: sarebbe davvero un ingresso clamoroso nella casa del reality. Come già fatto in passato, Alfonso Signorini sta incuriosendo gli appassionati del GF Vip con alcuni L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Alfonso Signorini ha diffuso l’indizio riguardo ilche farà il suo ingresso nel GF Vip 7. Ecco perchè il cerchio si è subito stretto intorno ad una persona: sarebbe davvero un ingresso clamoroso nella casa del reality. Come già fatto in passato, Alfonso Signorini sta incuriosendo gli appassionati del GF Vip con alcuni L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ottaviano_anna : RT @WhyckieQueenie: @Elena86260292 @alessita_1994 non voglio fare la precisina ma se parliamo di messaggi, #totti, stando a dagospia , avre… - WhyckieQueenie : @Elena86260292 @alessita_1994 non voglio fare la precisina ma se parliamo di messaggi, #totti, stando a dagospia ,… - laHantucci : @Pippero_vip Quando sono uscita ho scoperto che erano dei manifestanti che facevano cori da stadio.. via del corso… - AliGhe86 : Ig mi ha appena ricordato che 8 anni fa mi diedero un pass vip per fare le foto ig all’ Hard Rock Live in Piazza de… - sat4ntango : @myth_cathexis be io sì ma magari il tredicenne che ha appena scoperto vip in trip no -