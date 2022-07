George Foreman accusato di abusi sessuali negli anni Settanta | chiesti 25 milioni di dollari di risarcimento Lui | “È un’estorsione”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il campione della boxediavvenuti. Come riporta il New York Post, due donne hanno chiesto 25didial due volte campione del mondo dei pesi massimi, denunciando fatti avvenuti oltre 45fa. Il 73enne texano però nega e anzi accusa a sua volta: “ultimi sei mesi, due donne hanno cercato di estorceredia me e alla mia famiglia“. “Sostengono falsamente che io abbia abusato sessualmente di loro più di 45fa,’70. Smentisco categoricamente queste accuse”, ...

fattoquotidiano : George Foreman accusato di abusi sessuali negli anni Settanta: chiesti 25 milioni di dollari di risarcimento. Lui:… - pleporace : Due donne accusano George Foreman di abusi sessuali. I fatti sarebbero avvenuti negli anni Settanta. Lui replica: «… - Eurosport_IT : Accuse pesanti sul leggendario George Foreman ?? #Boxe | #Foreman - SportRepubblica : George Foreman accusato da due donne: abusi sessuali negli anni Settanta. La replica: 'E' una estorsione' - SportRepubblica : George Foreman accusato da due donne: abusi sessuali negli anni Settanta. La replica: 'E' una estorsione' [aggiorna… -

Accusato per abusi sessuali che sarebbero avvenuti oltre 45 anni fa.è una leggenda del pugilato, protagonista dell'epoca d'oro dei pesi massimi. Ha affrontato Muhammad Ali a Kinshasa in un match che è andato oltre lo sport ispirando film ('Quando ...Abusi sessuali. Sarebbe questa l'accusa di due donne nei confronti di, leggendario ex pugile. Gli atti risalirebbero agli anni '70. Accuse respinte al mittente daoggi 73enne, che invece parla di un tentativo di estorsione. Secondo quanto ...L’ex campione dei pesi massimi, oggi 73enne, deve difendersi dall’accusa di due donne che negli Anni Settanta avrebbero subito abusi ...BOXE - Il leggendario George Foreman, protagonista dello scontro epocale con Muhammad Ali che ha preso il nome di "Rumble in the Jungle", è stato accusato di ab ...