George Clooney e Amal Allamuddin | avete mai visto i figli Ella e Alexander? Carinissimi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 15 luglio 2022)sono stati una bellissima coppia di Hollywood. Per molto tempo sono stati al centro del gossip, in molti credevano che fossero sull'orlo di una crisi, che fossero in procinto di separarsi, ma in realtà sono una coppia solida e affiatatissima. Una coppia inseparabile insieme agli splendidi. Lomai visti? Sono bellissimi, più dei loro genitori. Tutti i divi di Hollywood sono abituati al gossip, spesso vengono presi di mira da notizie non vere che derivano dalla semplice sparizione dai social o dagli eventi mondani. Sembra impossibile che una coppia così famosa voglia semplicemente godersi la vita privata insieme ai propriabituati come sono ai riflettori. Ma in questo ...