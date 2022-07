Genova, in arrivo la nuova ordinanza anti-alcol: da mezzanotte alle 8 sarà vietato bere per strada in tutti i quartieri (Di venerdì 15 luglio 2022) Il divieto, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, non riguarderà chi consuma alcol nei locali pubblici, sia al chiuso che nei dehors all’aperto. Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 15 luglio 2022) Il divieto, cheufficializzato nelle prossime ore, non riguarderà chi consumanei locali pubblici, sia al chiuso che nei dehors all’aperto.

Pubblicità

LecceCalcio : Mercato Lecce, si attende il tris di ufficialità da Genova: Falcone, Maksimovic e Askildsen in arrivo - - rep_genova : Genoa, è ufficiale l'arrivo di Dragusin dalla Juventus [aggiornamento delle 13:01] - TBarazzo : @ChristianConte_ @monicaguerzoni Ma a parte ciò, non è vero che non ci furono barricate ed anzi si arrivò ad una me… - boxhiu : @S_ara_____ Adesso mi è chiaro, dopo leggero rinsavimento. Partenza dal Lago Maggiore ed arrivo a Livorno. Po a nuo… - Renato74882294 : Arrivo a Genova -