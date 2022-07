(Di venerdì 15 luglio 2022) C’è un allarme relativo ad alcuni, e che causano undecisamente alto.dal, attenzione Una serie di lotti disono stati richiamati dal, direttamente dal Ministero della Salute, in quantosi per la salute dei consumatori. L’avviso è presente sul sito ufficiale dell’ente preposto al controllo. Sequesti, riportateli nel punto vendita o buttateli. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stato diramato questo allarme attraverso un comunicato. A causa della presenza di un particolare composto al loro interno, è stato deciso di ritirare daldei lotti di gelato alla ...

