Gazzetta – Calciomercato, Eriksen al Manchester United, le prime parole (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 17:17:32Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Le prime parole del centrocampista danese: “Sono entusiasta, Ten Hag è straordinario”. Il presidente dei Red Devils John Murtough: “Per tutta la carriera è stato uno dei migliori centrocampisti d’attacco” Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 15 luglio– Londra (Regno Unito) Ora è ufficiale: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Manchester United. “Questo è un club speciale e non vedo l’ora di cominciare” ha detto il danese 30enne che ha firmato per tre anni ed è il secondo acquisto stagionale dei Red Devils, dopo il terzino olandese Malacia. Anche l’ex interista, che ha dimostrato nella scorsa stagione al Brentford di aver completamente superato lo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 17:17:32Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: Ledel centrocampista danese: “Sono entusiasta, Ten Hag è straordinario”. Il presidente dei Red Devils John Murtough: “Per tutta la carriera è stato uno dei migliori centrocampisti d’attacco” Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 15 luglio– Londra (Regno Unito) Ora è ufficiale: Christianè un nuovo giocatore del. “Questo è un club speciale e non vedo l’ora di cominciare” ha detto il danese 30enne che ha firmato per tre anni ed è il secondo acquisto stagionale dei Red Devils, dopo il terzino olandese Malacia. Anche l’ex interista, che ha dimostrato nella scorsa stagione al Brentford di aver completamente superato lo ...

Pubblicità

MarcoGuidi13 : Stamattina gli agenti di #PauTorres hanno incontrato in sede la dirigenza del #Villarreal: si è discusso della poss… - Gazzetta_it : Leao, voglia di Milan: 6 milioni per la firma sul rinnovo - Gazzetta_it : CR7-United, ecco come potrebbe finire. Premier, quanti esuberi! ASCOLTA il podcast sul calcio inglese - Cucciolina96251 : RT @MarcoGuidi13: Stamattina gli agenti di #PauTorres hanno incontrato in sede la dirigenza del #Villarreal: si è discusso della possibile… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Napoli-Chelsea, affari continui: trattative in corso per Broja in attacco e Kepa in porta -