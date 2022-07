Gas, Arera: "Nel 2021 ripresa globale consumi a livello globale (+4,5%), cresce import in Europa" (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il 2021 ha visto un'importante ripresa dei consumi di gas a livello globale (+4,5%), con livelli superiori a quelli pre-Covid e giunti oltre la soglia dei 4.000 miliardi di m3. L'aumento della domanda è conseguenza, soprattutto nel primo semestre, della ripresa dei consumi dell'industria e della produzione elettrica, nonché delle condizioni metereologiche che hanno determinato un maggior fabbisogno per riscaldamento. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di Arera. Su base annua, l'aumento è stato trainato dai consumi asiatici (+8,7% l'Eurasia e +6,4% l'Asia del Pacifico) e in particolare dalla della Cina (+12%), dovuta al rimbalzo della sua economia e ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Ilha visto un'antedeidi gas a(+4,5%), con livelli superiori a quelli pre-Covid e giunti oltre la soglia dei 4.000 miliardi di m3. L'aumento della domanda è conseguenza, soprattutto nel primo semestre, delladeidell'industria e della produzione elettrica, nonché delle condizioni metereologiche che hanno determinato un maggior fabbisogno per riscaldamento. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di. Su base annua, l'aumento è stato trainato daiasiatici (+8,7% l'Eurasia e +6,4% l'Asia del Pacifico) e in particolare dalla della Cina (+12%), dovuta al rimbalzo della sua economia e ai ...

