Gas: Algeria annuncia aumento di 4 mld mc di consegne a Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - L'Algeria ha deciso di aumentare di ulteriori 4 miliardi di metri cubi a partire dalla prossima settimana il volume delle sue consegne di gas a Eni e agli altri partner Italiani . Lo comunica l'agenzia di stampa algerina Aps ricordando le "relazioni privilegiate con l'Italia" e sottolineando come Sonatrach abbia già consegnato al nostro Paese dall'inizio dell'anno 13,9 miliardi di metri cubi, superando del 113% i volumi previsti: Sonatrach prevede ancora di consegnare entro la fine del 2022 6 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas all'Italia. E' una decisione - si sottolinea - che "rafforza ulteriormente i legami storici tra Eni e il gruppo petrolifero algerino". La fornitura di gas algerino all'Italia è stata al centro di colloqui del Presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - L'ha deciso di aumentare di ulteriori 4 miliardi di metri cubi a partire dalla prossima settimana il volume delle suedi gas a Eni e agli altri partnerni . Lo comunica l'agenzia di stampa algerina Aps ricordando le "relazioni privilegiate con l'" e sottolineando come Sonatrach abbia già consegnato al nostro Paese dall'inizio dell'anno 13,9 miliardi di metri cubi, superando del 113% i volumi previsti: Sonatrach prevede ancora di consegnare entro la fine del 2022 6 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas all'. E' una decisione - si sottolinea - che "rafforza ulteriormente i legami storici tra Eni e il gruppo petrolifero algerino". La fornitura di gas algerino all'è stata al centro di colloqui del Presidente della ...

Pubblicità

pietroraffa : == L'Algeria ha deciso di aumentare di altri 4 miliardi di metri cubi le sue forniture di gas all'Italia, a partire dalla prossima settimana - borghi_claudio : Basta con 'sta Russia... prendiamo il gas dall'Algeria che sono pacifici. - TgLa7 : ??#Gas: a Italia 4 miliardi di metri cubi in più da #Algeria a partire da prossima settimana, da #Sonatrach a @eni e… - AntonioParisi00 : RT @pietroraffa: == L'Algeria ha deciso di aumentare di altri 4 miliardi di metri cubi le sue forniture di gas all'Italia, a partire dalla… - Antongiulio2 : RT @andr900: Draghi si dimette e va in Algeria per assicurare gas all'Italia. Conte dopo che l'avevano cacciato si è messo in piazza con i… -