Fuori il nuovo trailer di The Handmaid’s Tale 5 | guerra tra Serena e June

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ve l’avevamo detto: The5 sta per tornare e questa volta sarà epico. A corroborare quest’ipotesi arriva unche fa immaginare tutto il pathos, i conflitti, la violenza dello scontro a cui assisteremo tra qualche mese. The5: ilOra che in America è stato vietato l’aborto, questa serie tv è diventata ancora più attuale. Tanto è vero che spesso nelle manifestazioni di protesta le persone si sono vestite proprio come le ancelle di Gilead, create dalla penna di Margaret Atwood nel lontano 1985. Quanta capacità di “visione” ebbe la scrittrice, del resto in un’intervista dichiarò che non aveva inventato niente che non succedesse già, da qualche parte nel mondo. Come darle torto? Questo quinto capitolo della saga mette in ...