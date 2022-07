Frosinone, muore di Covid bimbo di 7 anni: i genitori sporgono denuncia (Di venerdì 15 luglio 2022) E’ morto di Covid a soli 7 anni. E’ quanto anticipa “Il Messaggero”. La vittima è un bambino che era ricoverato all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone. Il decesso sarebbe sopraggiunto a seguito di una crisi respiratoria. Frosinone, bimbo di 7 anni muore di Covid Non è chiaro se il piccolo soffrisse di patologie pregresse o L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) E’ morto dia soli 7. E’ quanto anticipa “Il Messaggero”. La vittima è un bambino che era ricoverato all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di. Il decesso sarebbe sopraggiunto a seguito di una crisi respiratoria.di 7diNon è chiaro se il piccolo soffrisse di patologie pregresse o L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

HernandMaren : RT @cronacacampania: Frosinone, bimbo di 10 anni muore di Covid in ospedale. I familiari denunciano: «Non lo hanno trasferito in tempo a Ro… - TG24info : Ultim’ora Frosinone – #Bimbo di 7 anni affetto da #covid muore allo #Spaziani | - cronacacampania : Frosinone, bimbo di 10 anni muore di Covid in ospedale. I familiari denunciano: «Non lo hanno trasferito in tempo a… - CrestaLaila : Frosinone, bimbo di 7 anni muore di Covid in ospedale. I familiari denunciano: «Non lo hanno trasferito in tempo a… - StefaniaFalone : Frosinone, bimbo di 7 anni muore di Covid in ospedale. I familiari denunciano: «Non lo hanno trasferito in tempo a… -