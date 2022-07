Frattura la mandibola al portiere con un calcio | condannato allenatore

(Di venerdì 15 luglio 2022) Undi La Spezia è statoin appello a tre anni di reclusione per averto laaldella squadra avversaria durante un torneo estivo dia sette, sferrandogli unviolento

Aveva sferrato un calcio violento, che aveva provocato alla vittima ladelladestra, con avulsione dentale e altre ferite. La prognosi era stata di trenta giorni, salvo ... tale da procurargli la frattura della mandibola destra, con avulsione dentale e altre ferite (guaribili in trenta giorni, secondo la prognosi). La vittima (che secondo il proprio avvocato Giuseppe ...La sentenza della corte di Appello su un episodio accaduto durante un campionato amatoriale. La vittima ha subito la frattura della mandibola ...