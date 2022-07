Francia | Macron | ' lo Stato è mobilitato contro gli incendi'

Pubblicità

espressonline : L’«Operation Renzi» in Italia. I favori di Macron in Francia. Gli incontri con Biden e Netanyahu. 124 mila document… - Thanosillumina1 : RT @LBasemi: Francia ???? Il Senato vuole lanciare una commissione d'inchiesta su Macron e Uber?? - MrSwing5 : RT @LBasemi: Francia ???? Il Senato vuole lanciare una commissione d'inchiesta su Macron e Uber?? - leone150872 : RT @LBasemi: Francia ???? Il Senato vuole lanciare una commissione d'inchiesta su Macron e Uber?? - Brigante1959 : RT @LBasemi: Francia ???? Il Senato vuole lanciare una commissione d'inchiesta su Macron e Uber?? -

Già ora, dopo una primavera molto secca - ha continuato- abbiamo più di tre volte il numero di boschi bruciati rispetto al 2020". Oltralpe, 11 dipartimenti sono stati piazzati in allerta ...Stime di crescita 2023 riviste al ribasso. La Germania ricorre già agli stoccaggi di riserva. Inparla di "sobrietà". Stangata dalla siccità: la spesa costerà 8 miliardi in più. L'allarme della Coldiretti: in crisi la produzione di latte, grano, riso, ortaggi. Rincari fuori ...(ANSA) - PARIGI, 15 LUG - Lo Stato francese è "mobilitato" contro gli incendi boschivi che hanno colpito alcune zone del Paese, in particolare, il dipartimento della Gironda, vicino Bordeaux: lo ha ...CRISI DI GOVERNO & MERCATI/ Lo spread politico che terrorizza gli investitori. LA TERZA GUERRA MONDIALE: ALLARME USA, APPELLO FRANCIA. In attesa del vertice chiave previsto per martedì a Teheran tra i ...