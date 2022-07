Francesco Totti e Noemi Bocchi Già Convivono? La notizia Bomba! (Di venerdì 15 luglio 2022) Il nome di Noemi Bocchi sta facendo il giro di tutti i siti di Gossip e cronaca rosa. La 34enne infatti, viene indicata come la nuova fiamma di Francesco Totti. Non solo, i bene informati assicurano che la coppia sia già andata a convivere. Tutte notizie che giungono a distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale della separazione tra Totti e Ilary Blasi. Ecco i dettagli sulla vicenda! Totti e la nuova fiamma Noemi già Convivono? In questi giorni, ormai non si parla d’altro che della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Su di loro si sta dicendo e scrivendo molto. Ora l’attenzione si è spostata sulla presunta nuova compagna dell’ex capitano giallorosso. Si tratta di Noemi ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 15 luglio 2022) Il nome dista facendo il giro di tutti i siti di Gossip e cronaca rosa. La 34enne infatti, viene indicata come la nuova fiamma di. Non solo, i bene informati assicurano che la coppia sia già andata a convivere. Tutte notizie che giungono a distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale della separazione trae Ilary Blasi. Ecco i dettagli sulla vicenda!e la nuova fiammagià? In questi giorni, ormai non si parla d’altro che della separazione tra Ilary Blasi e. Su di loro si sta dicendo e scrivendo molto. Ora l’attenzione si è spostata sulla presunta nuova compagna dell’ex capitano giallorosso. Si tratta di...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - L_Economia : Con l’ufficializzazione della rottura tra il calciatore Francesco Totti e la moglie e conduttrice Ilary Blasi in mo… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: Uno non fa neppure in tempo a riprendersi dallo schock per la separazione Totti-Blasi, che scopre la fine di un altro m… -