Francesco Totti | altro che Noemi Bocchi | ecco con chi l' hanno beccato dopo la separazione da Ilary Blasi

(Di venerdì 15 luglio 2022) Spuntano le prime immagini dila bufera scatenata dalla suacon. “Er capitano”, infatti, è stato recentemente immortalato insieme ad un suo ex collega mentre si concedeva qualche momento di svago Lafrasta monopolizzando l’attenzione dei media. Sui giornali, infatti, non si parla d’. Da quando è stato fatto l’ annuncio che ha mandato nello sconforto milioni di fans della coppia, i duedeciso di vivere queste ore lontani l’uno dall’, infatti, è volata in Tanzania con i figli in un mega resort di lusso. In dei recenti scatti ...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - blogtivvu : Il regalo di Noemi Bocchi a Francesco Totti: ecco cosa avrebbe comprato come “pegno d’amore” - ParliamoDiNews : Francesco Totti e Ilary Blasi, parla l`amico che li ha fatti conoscere. Foto e video | Intrattenimento… -

Dopo la separazione ognuno dei due ex coniugi può contare su una rete affettiva molto importante che fa da supporto in un momento così ...si prende il suo momento di pausa dopo il polverone mediatico della separazione da Ilary, avvistato in ...Finito il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, amici e conoscenti si dividono in due clan. Da un lato ci sono gli amici storici, tra cui calciatori, dall’altro personaggi del mondo dello ...Dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è tornata in auge un’intervista che la conduttrice ha rilasciato qualche mese fa a Belve. In questa occasione, parlò per la prima ...