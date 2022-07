Forza Italia e Lega ' gelano' Meloni | disponibili a un governo Draghi ma senza più M5s

Pubblicità

CarloCalenda : Le dichiarazioni di @LegaSalvini e @forza_italia hanno il chiaro obiettivo di approfittare della frattura provocata… - CarloCalenda : Il PUN (energia) è a 400 euro; la borsa a -2% e lo spread a 220. Le forniture di gas russe sono a rischio e così gl… - CarloCalenda : L’alleato principale del @pdnetwork fa cadere il Governo #Draghi. L’alleato principale di @forza_italia non parteci… - Jpolemica666 : RT @avantibionda: ringrazia il senatore di Forza Italia Nazario Pagano che ha presentato l’emendamento, “sentitamente” la ministra Marta Ca… - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ReggioCalabria, Consiglio comunale: rientra Castorina e #ForzaItalia abbandona l’aula (fonte Strill… -

la Repubblica

... che viene svolto da personale interno all'Azienda e rispondente dall'. Il numero per ... Consigliamo perciò al marketplace di sottolineare con piùquesto aspetto molto positivo. Conclusioni ...È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface , consigliere regionale di. "Particolare attenzione è riservata, dall'assessore Minasi e dalla sottoscritta quale rappresentante ... Barelli (Forza Italia): "Commedia M5S, difficile andare avanti se ci sono anche loro" Di seguito la versione integrale della missiva consegnata brevi manu al Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra dal Gruppo di Forza Italia subito prima di uscire dall’Aula ad inizio dei ...“Lega e Forza Italia prendono atto della grave crisi politica innescata in modo irresponsabile dai Cinquestelle che, come ha sottolineato il Presidente Mario Draghi, ha fatto venir meno il patto di ...