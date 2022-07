Fortnite Stagione 3: Come completare le Sfide della Settimana 6 (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono disponibili le Sfide della Settimana 6 della Stagione 3 per il Capitolo 3 di Fortnite, le quali Come sempre vi permetteranno di ottenere XP per livellare nel Pass Battaglia, una volta che le avrete completate. A seguire potete consultare la Guida Completa per portarle a termine. Apri i baccelli di Seme della realtà Sfida molto semplice, vi basterà semplicemente raggiungere uno dei tanti luoghi in mappa dove ci sono i baccelli contenenti i Semi della realtà e distruggerli. Potete ad esempio atterrare nei pressi di Bobine Brulle. Acquista un’arma esotica da un personaggio Se vi recate a Tana Strana o i Jones, troverete personaggi pronti a vendervi armi esotiche, quindi usate i lingotti per acquistarne una e ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono disponibili le3 per il Capitolo 3 di, le qualisempre vi permetteranno di ottenere XP per livellare nel Pass Battaglia, una volta che le avrete completate. A seguire potete consultare la Guida Completa per portarle a termine. Apri i baccelli di Semerealtà Sfida molto semplice, vi basterà semplicemente raggiungere uno dei tanti luoghi in mappa dove ci sono i baccelli contenenti i Semirealtà e distruggerli. Potete ad esempio atterrare nei pressi di Bobine Brulle. Acquista un’arma esotica da un personaggio Se vi recate a Tana Strana o i Jones, troverete personaggi pronti a vendervi armi esotiche, quindi usate i lingotti per acquistarne una e ...

