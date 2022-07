Formia | l’architetto Bonaventura Pianese nuovo dirigente dei Settori Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 luglio 2022)ricoprirà l’incarico temporaneo dideideldeldi. Dal prossimo 1° agosto il professionista napoletano, 53 anni, sarà operativo per 12 ore a settimana e le rimanenti 24 aldi Fondi, grazie all’approvazione dello schema di convenzione sottoscritto tra i Sindaci Gianluca Taddeo e Beniamino Maschietto. L’accordo, che non ha scadenza, è finalizzato a sopperire ad una carenza di organico determinatasi neldie nelle more del completamento della procedura concorsuale per il reclutamento del ...