Flora Canto ed Enrico Brignano, prima del matrimonio una festa al mare (Di venerdì 15 luglio 2022) Flora Canto ed Enrico Brignano prima del matrimonio si sono ritagliati un momento speciale tutto per loro due ma anche con i due figli. Una festa al mare, una vacanza a Ponza prima delle nozze, il tempo di ricaricarsi, di prendere un po’ di sole e farsi tante coccole. Enrico Brignano ha finalmente chiesto a Flora Canto di diventare sua moglie e le nozze saranno celebrate il 30 luglio. Si sa già qualcosina sul come e dove hanno organizzato tutto ma la coppia per qualche giorno ha deciso di staccare da tutto. E’ la rivista Gente a pubblicare le foto dei due attori a Ponza, chissà chi mostrerà gli scatti del matrimonio. Innamoratissimi e sicuri del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 luglio 2022)eddelsi sono ritagliati un momento speciale tutto per loro due ma anche con i due figli. Unaal, una vacanza a Ponzadelle nozze, il tempo di ricaricarsi, di prendere un po’ di sole e farsi tante coccole.ha finalmente chiesto adi diventare sua moglie e le nozze saranno celebrate il 30 luglio. Si sa già qualcosina sul come e dove hanno organizzato tutto ma la coppia per qualche giorno ha deciso di staccare da tutto. E’ la rivista Gente a pubblicare le foto dei due attori a Ponza, chissà chi mostrerà gli scatti del. Innamoratissimi e sicuri del ...

Pubblicità

rossellarasulo : Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le interviste a Carmen Di Pietro, Iva Zanicchi, Enrica Bonaccorti, Cristi… - NowMyNews : Flora Canto stabs Bruganelli in private flight 'with Paolo's money' - ElisaDiGiacomo : Flora Canto sui voli in aereo privato di Sonia: ‘Con i soldi di Bonolis anche io lo farei’ - infoitcultura : 'Coi soldi di Bonolis prenderei anch'io l'aereo privato': Flora Canto, moglie di Brignano, a Bruganelli - infoitcultura : Flora Canto punge Bruganelli in volo privato 'coi soldi di Paolo' -