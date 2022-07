Fiumicino, nuovo portale internet per le iscrizioni alla mensa scolastica: come funziona (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiumicino – “È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione alla refezione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 destinato alle alunne e agli alunni che frequenteranno il tempo pieno o modulare presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Fiumicino”. Lo fa sapere l’Assessore alla Scuola, del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio. “Per iscrivere i propri figli – spiega l’assessore -, bisogna accedere al nuovo portale, messo a disposizione dalla società referente per il servizio e disponibile al seguente indirizzo (clicca qui), seguendo le istruzioni per la “Compilazione iscrizioni on line – Manuale di istruzione per i genitori”. “Il nuovo sistema ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– “È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizionerefezioneper l’anno scolastico 2022/2023 destinato alle alunne e agli alunni che frequenteranno il tempo pieno o modulare presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di”. Lo fa sapere l’AssessoreScuola, del Comune di, Paolo Calicchio. “Per iscrivere i propri figli – spiega l’assessore -, bisogna accedere al, messo a disposizione dsocietà referente per il servizio e disponibile al seguente indirizzo (clicca qui), seguendo le istruzioni per la “Compilazioneon line – Manuale di istruzione per i genitori”. “Ilsistema ...

