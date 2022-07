Pubblicità

acffiorentina : Luka Jovic è Viola ?? ?? Comunicato ufficiale ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso c'è anche l'ufficialità: Luka #Jovic è un nuovo giocatore della @acffiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, UFFICIALE: risolto consensualmente il contratto di Montiel: Tofol Montiel non è più un calciatore della… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Fiorentina, risolto il contratto con Montiel - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Fiorentina, risolto il contratto con Montiel -

Lo ha detto Pierluigi Gollini nel corso della sua presentazionecome nuovo giocatore della, a Moena. "Sono qui per dimostrare il mio. Il mio addio all'Atalanta non è stata una ...L'exha scelto di trasferirsi in Canada dove guadagnerà 5 milioni di euro al termine di ...al Toronto FC in questa finestra di calciomercato estivo dovrebbe essere resonelle ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Fiorentina ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale la risoluzione consensuale del contratto col centrocampista classe 2000 Tofol Montiel: "ACF Fiorentina comunica di aver ...