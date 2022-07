Fiorentina | sindaco Nardella | “Grande sintonia per riqualificazione del Franchi”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Per il progetto didello stadio ‘‘ di Firenze c’è “grandissimacon la“. A dirlo è ildella città Dario. “Ieri si è tenuto un incontro tecnico fra la, il Comune di Firenze e i progettisti: ho già risentito Joe Barone due giorni fa, ci siamo lasciati con l’obiettivo di vederci per studiare tutti gli aspetti più importanti, a cominciare dalla concomitanza dei lavori allo stadio con le partite“, ha spiegato. Nei prossimi giorni è attesa la presentazione del progetto definitivo per l’opera da parte dello studio Arup. “Ho sentito anche Rocco Commisso qualche giorno fa, mi auguro davvero che venga ad agosto a Firenze, perché non vedo l’ora di fargli vedere questo progetto straordinario che farà il paio ...

