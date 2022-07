Fiorentina | risolto il contratto di Tofol Montiel

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Lacomunica la rescissione consensuale di, arrivato dalle giovanili del Maiorca nel 2018non è più un giocatore dellaa tutti gli effetti, dopo la risoluzione consensuale del suocoi viola. Arrivato dalle giovanili del Maiorca, non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Viola. Di seguito il comunicato del club. «ACFcomunica di aver, in maniera consensuale, ilche legava il Club al calciatore Cristobal». L'articolo proviene da Calcio News 24.