Fiorentina oggi è il giorno di Gollini: "Ho lasciato l'Atalanta per colpa di una sola persona. | Serie A (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 12:18:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata da CM.com: Questa mattina è stato il giorno della presentazione di Pierluigi Gollini: il neo portiere della Fiorentina, accompagnato dal dg Joe Barone, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Moena. Queste le sue parole: "L'impatto è stato molto buono, quando si gioca nelle squadre forti è normale che ci sia competizione.. Pietro ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso. Sono convinto che la concorrenza faccia sempre bene, così come sempre è stato anche al Tottenham nonostante non abbia giocato tanto. Sono molto felice di essere qui, mi allenerò sempre al massimo e se giocare o meno…deciderà il mister". Il neo portiere ha risposto anche sull'addio all'Atalanta. "Non è stato un addio dovuto a motivi ...

