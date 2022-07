Fiorentina | nome nuovo per la difesa | dal Reims il possibile erede di Milenkovic

(Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato: i viola cercano un difensore in caso di cessione di. Ilarriva dalla Francia Lasondo il terreno del calciomercato alla ricerca di un difensore che possa sostituire Nikolain caso di partenza. Sulla lista di Pradè e Barone ci sono sempre Le Normand e Kumbulla, ma nelle ultime ore sarebbe stato aggiunto anche un. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i viola starebbero seguendo con attenzione Wout Faes, classe 1998 in forza al. Nazionale belga, ha una valutazione di circa 15 milioni ed è stato accostato anche al Torino e al Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

