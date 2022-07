Pubblicità

LA NAZIONE

Il brasiliano non potrà ess ere tesserato se non si libera un posto da extracomunitario. E Jovic si ...... sin da quando è arrivato alla. Curiosità delle curiosità, anche Niko il serbo ha il ... Lui, però, piace anche all'Inter e alla Juve : l', insomma, è notevole proprio come quello ... Fiorentina, intreccio Dodò, manca uno "slot". Effetto domino per Niko Milenkovic Firenze, 15 luglio 2022 - Il rischio che si trasformi in una telenovela non c’è. Dodò sarà senz’altro un calciatore della Fiorentina per i prossimi cinque anni. Il club viola lo considera tale. L’est ...Il prossimo 30 luglio, nelle consuete amichevoli estive per preparare al meglio la stagione 2022/2023, si affronteranno la Fiorentina ed il Galatasaray. Oltre all’incontro sul campo, secondo quanto ri ...