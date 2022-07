Fiorentina, Gollini: «Via dall’Atalanta per problemi con una persona. Firenze? Vi spiego la mia scelta» (Di venerdì 15 luglio 2022) Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Moena Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Moena. Le sue dichiarazioni: Fiorentina – «Sono qui per confermare il mio valore. Atalanta? Ho avuto problemi personali con una persona, ma ho sempre fatto del mio meglio in campo e la dimostrazione di questo è quello che ho raggiunto sin qui. A Firenze giocherà chi merita, per me è uno stimolo. Tornare qui mi fa uno strano effetto, perché l’anno passato qui è stato fondamentale per me». ITALIANO-GASPERINI – «Due allenatori simili per certi versi ma hanno tante differenze». TOTTENHAM – «Mi ha fatto crescere molto stare al fianco di un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Pierluigi, portiere della, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Moena Pierluigi, portiere della, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Moena. Le sue dichiarazioni:– «Sono qui per confermare il mio valore. Atalanta? Ho avutoli con una, ma ho sempre fatto del mio meglio in campo e la dimostrazione di questo è quello che ho raggiunto sin qui. Agiocherà chi merita, per me è uno stimolo. Tornare qui mi fa uno strano effetto, perché l’anno passato qui è stato fondamentale per me». ITALIANO-GASPERINI – «Due allenatori simili per certi versi ma hanno tante differenze». TOTTENHAM – «Mi ha fatto crescere molto stare al fianco di un ...

