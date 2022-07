Fiorentina, Dodò sempre più vicino: ultimi dettagli con lo Shakthar (Di venerdì 15 luglio 2022) Mandragora, Jovic, Gollini e non solo. La Fiorentina nelle ultime settimane ha messo lo sprint e, dopo il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Mandragora, Jovic, Gollini e non solo. Lanelle ultime settimane ha messo lo sprint e, dopo il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano,...

