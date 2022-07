Fiorentina, CdS: “Jovic vuole la Champions per Firenze” (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiorentina, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la Fiorentina ha davvero in mano una rosa che può davvero sorprendere la prossima annata. “. Durante la conferenza stampa, il giocatore parla in serbo per esprimersi al meglio e spiegare bene le motivazioni che lo hanno portato a Firenze: «Per me è un piacere essere qui e sono felice di vestire questa maglia che ho scelto. Molti giocatori dei Balcani hanno svolto un ruolo importante nella Fiorentina e questo mi ha dato una spinta in più. Non voglio deludere i tifosi che sono eccezionali».COME VLAHOVIC. Se Jovic è alla Fiorentina una parte di merito è di Vlahovic: «Non abbiamo avuto il tempo di sentirci dopo la mia firma, ma in precedenza ci siamo visti spesso in Nazionale e Dusan mi ha sempre parlato molto bene di città, dirigenza, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, laha davvero in mano una rosa che può davvero sorprendere la prossima annata. “. Durante la conferenza stampa, il giocatore parla in serbo per esprimersi al meglio e spiegare bene le motivazioni che lo hanno portato a: «Per me è un piacere essere qui e sono felice di vestire questa maglia che ho scelto. Molti giocatori dei Balcani hanno svolto un ruolo importante nellae questo mi ha dato una spinta in più. Non voglio deludere i tifosi che sono eccezionali».COME VLAHOVIC. Seè allauna parte di merito è di Vlahovic: «Non abbiamo avuto il tempo di sentirci dopo la mia firma, ma in precedenza ci siamo visti spesso in Nazionale e Dusan mi ha sempre parlato molto bene di città, dirigenza, ...

