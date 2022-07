Finanziato all’Asia un progetto per la differenziata del vetro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia è stata ammessa al bando Anci-Coreve ed ha ricevuto un finanziamento destinato allo sviluppo della raccoltadel. L’importo concesso sarà utilizzato per l’acquisto di grandi carrellati per le utenze non domestiche ed ecopunti, cassoni destinati all’Ecocentro comunale, borse riutilizzabili per le utenze delle contrade ed per le utenze food del centro storico. “Il finanziamento Anci-Coreve ci consentirà di incrementare ulteriormente la percentuale di raccoltadel– ha commentato l’amministratore unico, Donato Madaro – Il dato è notevolmente migliorato con l’eliminazione delle campane didalle strade ed il conseguente avvio del porta a porta, ora puntiamo ad implementare e perfezionare il servizio, anche attraverso ...