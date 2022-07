Final Fantasy XVI non sarà mai un open world: la conferma arriva dal producer, ecco perché (Di venerdì 15 luglio 2022) Naoki Yoshida non si nasconde dietro ad un dito e conferma, ancora una volta, la volontà dello studio di sviluppo: FFXVI non sarà un open world. E ci spiega il perché ai microfoni di Famitsu. Final Fantasy XVI non sarà open world – 15722 www.computermagazine.itNiente open world per Final Fantasy XVI. Il nuovo capitolo della pluridecennale saga Square Enix non potrà contare su una componente tanto cara ai videogiocatori e che, dobbiamo ammetterlo, se fatta bene aumenterebbe considerevolmente il livello qualitativo del titolo. Dietro a questa scelta ci sarebbero, secondo il producer Naoki Yoshida, le tempistiche di sviluppo. Se mai si ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Naoki Yoshida non si nasconde dietro ad un dito e, ancora una volta, la volontà dello studio di sviluppo: FFXVI nonun. E ci spiega ilai microfoni di Famitsu.XVI non– 15722 www.computermagazine.itNienteperXVI. Il nuovo capitolo della pluridecennale saga Square Enix non potrà contare su una componente tanto cara ai videogiocatori e che, dobbiamo ammetterlo, se fatta bene aumenterebbe considerevolmente il livello qualitativo del titolo. Dietro a questa scelta ci sarebbero, secondo ilNaoki Yoshida, le tempistiche di sviluppo. Se mai si ...

