Fifa+: che cos’è e come funziona la nuova App in arrivo sugli Smart TV Hisense (Di venerdì 15 luglio 2022) Una novità importantissima, per tutti i patiti del calcio e del mondo del pallone. L’applicazione Fifa+ sarà disponibile sugli Smart TV Hisense a patire da questa estate calda ed afosa, ma pur sempre libera e sorprendente. Si parla, nello specifico, dei modelli dotati del sistema operativo VIDAA nelle versioni U4, U5 e U6. Saranno pertanto supportati non solo i TV della gamma 2022, tra cui OLED, Mini LED, ULED e QLED, ma anche altri prodotti meno recenti, e quindi non proprio all’avanguardia, per dare la possibilità a tutti di fruire del nuovo tool high tech. Leggi anche: Partite di calcio gratis su Fifa+, presentata la nuova piattaforma cos’è Fifa+ Fifa+ è un servizio streaming che offre circa 40.000 partite l’anno in diretta dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Una novità importantissima, per tutti i patiti del calcio e del mondo del pallone. L’applicazionesarà disponibileTVa patire da questa estate calda ed afosa, ma pur sempre libera e sorprendente. Si parla, nello specifico, dei modelli dotati del sistema operativo VIDAA nelle versioni U4, U5 e U6. Saranno pertanto supportati non solo i TV della gamma 2022, tra cui OLED, Mini LED, ULED e QLED, ma anche altri prodotti meno recenti, e quindi non proprio all’avanguardia, per dare la possibilità a tutti di fruire del nuovo tool high tech. Leggi anche: Partite di calcio gratis su, presentata lapiattaformaè un servizio streaming che offre circa 40.000 partite l’anno in diretta dai ...

