Fiere | Saccone | Futura expo evento per una crescita economica davvero sostenibile

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 luglio 2022) Brescia, 15 lug. (Labitalia) - "La sostenibilità è, e sarà, il più importante fattore di competitività per la nostre imprese". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Roberto, presidente della Camera di commercio Brescia. "Da qui - spiega -di sistema voluto dalla Camera di commercio, che dal 2 al 4 ottobre, vedrà la partecipazione dell'intero tessuto economico bresciano che si confronterà e cercherà nuove soluzioni per raggiungere un unico obiettivo: unache sia. "L'- spiega - sarà organizzata in aree tematiche: green building, trasporti e mobilità, innovation, agricoltura e territorio e turismo, start up e finanza, e vedrà la rappresentanza istituzionale ...