Fermiamo l’accanimento terapeutico per la peggior legislatura di sempre (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo spettacolo indecoroso di queste ore non può produrre l’effetto perverso e miserabile di condurci all’assuefazione al peggio. Non abbiamo cioè bisogno del metadone di un governicchio purchessia: semplicemente abbiamo già dato. Abbiamo visto nell’avvio della legislatura un governo Di Maio-Salvini con Conte premier: nessuno ne aveva parlato agli italiani in campagna elettorale. In un anno però quel governo muore per l’evidente incapacità dei due partiti di stare insieme dopo il successo della Lega alle Europee, che rende Salvini di gran lunga il più forte leader politico del momento con devastante crisi di gelosia e ansia da consensi (calanti) nei pentastellati. Si arriva così al Conte bis, creatura bicefala Pd-M5S di alleanza governativa tra i due movimenti politici che più si erano detestati nel decennio precedente: quindi un’architettura intimamente innaturale e ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo spettacolo indecoroso di queste ore non può produrre l’effetto perverso e miserabile di condurci all’assuefazione al peggio. Non abbiamo cioè bisogno del metadone di un governicchio purchessia: semplicemente abbiamo già dato. Abbiamo visto nell’avvio dellaun governo Di Maio-Salvini con Conte premier: nessuno ne aveva parlato agli italiani in campagna elettorale. In un anno però quel governo muore per l’evidente incapacità dei due partiti di stare insieme dopo il successo della Lega alle Europee, che rende Salvini di gran lunga il più forte leader politico del momento con devastante crisi di gelosia e ansia da consensi (calanti) nei pentastellati. Si arriva così al Conte bis, creatura bicefala Pd-M5S di alleanza governativa tra i due movimenti politici che più si erano detestati nel decennio precedente: quindi un’architettura intimamente innaturale e ...

