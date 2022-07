Federica Cappelletti | “Il telefono acceso del mio Pablito… “

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 15 luglio 2022) “In tanti continuano ad inviare messaggi al cellulare di Paolo Rossi”, lo dicemoglie diLa gente ha continuato a scrivergli pensieri, ricordi …in particolar modo in questo periodo in cui si sono celebrati i 40 anni da quello storico mondiale «I messaggi sono arrivati a tutte le ore, a centinaia. Non soltanto dall’Italia, ma anche dagli Stati Uniti, da Messico e Argentina, una valanga d’amore che ci ha piacevolmente travolto … Avrebbe partecipato ai vari eventi organizzati per commemorare l’anniversario … con la sua semplicità e il suo sorriso». Il Messaggero – Pierantozzi L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.