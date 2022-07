Federalberghi, oltre 34 milioni in vacanza ma pesano i rincari (Di venerdì 15 luglio 2022) Un'estate a due velocità: da una parte l'esplosione dei viaggiatori, oltre 34 milioni di italiani che, nel complesso, sono andati o andranno in vacanza. Dall'altra, le 'auto restrizioni' che i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Un'estate a due velocità: da una parte l'esplosione dei viaggiatori,34di italiani che, nel complesso, sono andati o andranno in. Dall'altra, le 'auto restrizioni' che i ...

