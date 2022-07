"Fascista, mi disturba, sempre incaz***": gli insulti a Giorgia Meloni della cantante di sinistra | Guarda (Di venerdì 15 luglio 2022) Elodie mette ancora una volta mette nel mirino Giorgia Meloni. Ospite di Peter Gomez a La Confessione su Canale 9, la cantante parla della leader di Fratelli d'Italia e di fatto resuscita il vecchio ritornello del "fascismo". Parole forti: "La verità? Io non capisco... Non ha delle cose più importanti da fare? Gestire un Paese, fare delle cose anche più burocratiche che stare a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato per le persone? Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche a Dio se dovesse mai... Ovviamente magari esiste, non lo so...". Il riferimento come sempre è al solito comizio in Spagna alla convention di Vox in cui la Meloni ha spiegato la sua agenda politica ma soprattutto ha rivendicato con orgoglio i principi politici che porta avanti con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Elodie mette ancora una volta mette nel mirino. Ospite di Peter Gomez a La Confessione su Canale 9, laparlaleader di Fratelli d'Italia e di fatto resuscita il vecchio ritornello del "fascismo". Parole forti: "La verità? Io non capisco... Non ha delle cose più importanti da fare? Gestire un Paese, fare delle cose anche più burocratiche che stare a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato per le persone? Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche a Dio se dovesse mai... Ovviamente magari esiste, non lo so...". Il riferimento comeè al solito comizio in Spagna alla convention di Vox in cui laha spiegato la sua agenda politica ma soprattutto ha rivendicato con orgoglio i principi politici che porta avanti con ...

Libero_official : A 'La Confessione', il programma di #PeterGomez, gli insulti di #Elodie alla leader di #Fdi, #GiorgiaMeloni… - gianpet1 : RT @mariamarilucen: Non ho mai nutrito simpatia per #EugenioScalfari,ma sentire tirare in ballo i trascorsi fascisti mi disturba. Prima di… - mariamarilucen : Non ho mai nutrito simpatia per #EugenioScalfari,ma sentire tirare in ballo i trascorsi fascisti mi disturba. Prima… - fncmlo : @Fabry0222 fascista è chi proibisce a qualcun altro di fare qualcosa che non disturba nessuno -