Fascicolo sanitario elettronico: come funziona (Di venerdì 15 luglio 2022) Annamaria Villafrate - Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è lo strumento che consente al cittadino di tracciare e consultare tutta la sua "vita sanitaria". Ecco la guida completa. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 15 luglio 2022) Annamaria Villafrate - Il(FSE) è lo strumento che consente al cittadino di tracciare e consultare tutta la sua "vita sanitaria". Ecco la guida completa.

syltrucy : @RHolzeisen chi dice chiaramente : no portafoglio digitale ( Con violazione di conti correnti e fascicolo sanitar… - syltrucy : @Italian_Refugee chi dice chiaramente : no portafoglio digitale ( Con violazione di conti correnti e fascicolo sa… - syltrucy : @GIGGIONAPOLI chi dice chiaramente : no portafoglio digitale ( Con violazione di conti correnti e fascicolo sanit… - syltrucy : @Giovanni7769 chi dice chiaramente : no portafoglio digitale ( Con violazione di conti correnti e fascicolo sanit… - syltrucy : @Resistenza1967 @NessunaCorrelaz chi dice chiaramente : no portafoglio digitale ( Con violazione di conti corrent… -