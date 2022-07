«Fare il rider? Mi ha cambiato la vita» (Di venerdì 15 luglio 2022) Lorenzo Bruno, 22 anni, racconta la sua prima esperienza professionale: «Grazie a un progetto di formazione offerto da Glovo, oggi faccio l'amministratore di sistema informatico» Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 luglio 2022) Lorenzo Bruno, 22 anni, racconta la sua prima esperienza professionale: «Grazie a un progetto di formazione offerto da Glovo, oggi faccio l'amministratore di sistema informatico»

Pubblicità

Pierfra81893656 : RT @martafana: Per capire la portata di questo ennesimo schiaffo ai lavoratori: non solo rider, ma tutti i facchini, addetti ai magazzini,… - DRossecco : RT @martafana: Per capire la portata di questo ennesimo schiaffo ai lavoratori: non solo rider, ma tutti i facchini, addetti ai magazzini,… - Bastiiddio : RT @martafana: Per capire la portata di questo ennesimo schiaffo ai lavoratori: non solo rider, ma tutti i facchini, addetti ai magazzini,… - 64Mgg : RT @martafana: Per capire la portata di questo ennesimo schiaffo ai lavoratori: non solo rider, ma tutti i facchini, addetti ai magazzini,… - smallyesbigno : RT @martafana: Per capire la portata di questo ennesimo schiaffo ai lavoratori: non solo rider, ma tutti i facchini, addetti ai magazzini,… -