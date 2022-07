Famiglia gioca sugli scogli con il mare in burrasca ma un’onda enorme li travolge trascinandoli nell’Oceano – VIDEO (Di venerdì 15 luglio 2022) Incuranti della pericolosità della situazione, giocavano sugli scogli in riva al mare in burrasca. Ad un certo punto, però, proprio un’onda enorme, ben più imponente delle altre, li ha letteralmente travolti, trascinandoli nell’Oceano. È quanto successo in Oman, nella zona di Mughsail, nel governatorato del Dhofar, ad una Famiglia asiatica di otto persone che si trovava sulla spiaggia assieme a tante altre persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Incuranti della pericolosità della situazione,vanoin riva alin. Ad un certo punto, però, proprio, ben più imponente delle altre, li ha letteralmente travolti,. È quanto successo in Oman, nella zona di Mughsail, nel governatorato del Dhofar, ad unaasiatica di otto persone che si trovava sulla spiaggia assieme a tante altre persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Famiglia gioca sugli scogli con il mare in burrasca ma un’onda enorme li travolge trascinandoli nell’Oceano – VIDEO - MarcoCHardware : @Ghido85 No, ma intendevo che è quello di mio fratello, abbiamo solo due account in famiglia, gioca anche lui! Ho v… - ZIOLUDOVICO : Quando si gioca , non è perdita di tempo. Perché uno quando gioca è libero di essere! Vi aspettiamo stasera per la… - BarbaraBorelli2 : @spizzico78 @jerryscottismo La sorella non gioca a pallone, come anche la sua famiglia e con Zaniolo non devi parla… - TaniK72 : @lomar6620 sono contento! una bellissima famiglia tra l'altro, starà alla grande! mi hanno già mandato un video in… -

'La Pro Patria è per sempre', ma quest'anno abbonarsi è più vantaggioso ... come svegliarsi la domenica mattina e non pensare ad altro: oggi gioca la Pro ". Per questo motivo il claim scelto è ' La Pro Patria è per sempre ' e ha come immagine le mani di una famiglia, ... Ilary Blasi e Francesco Totti, nuova vita da single/ Lei vola in Tanzania, lui gioca E Totti Alex Nuccetelli replica a Melory Blasi/ "Se Ilary si è messa con Totti, lo deve a me" Ilary Blasi e Francesco Totti: lui ricomincia dagli amici Se Ilary Blasi ha scelto la famiglia per ... Tu News 24 ... come svegliarsi la domenica mattina e non pensare ad altro: oggila Pro ". Per questo motivo il claim scelto è ' La Pro Patria è per sempre ' e ha come immagine le mani di una, ...E Totti Alex Nuccetelli replica a Melory Blasi/ "Se Ilary si è messa con Totti, lo deve a me" Ilary Blasi e Francesco Totti: lui ricomincia dagli amici Se Ilary Blasi ha scelto laper ... I migliori giochi per animare le feste in famiglia e con gli amici