FABRI FIBRA la star del rap italiano chiude sabato 16 luglio il PORDENONE LIVE (Di venerdì 15 luglio 2022) Chiusura con il botto per la rassegna PORDENONE LIVE 2022, che da fine giugno visto protagonisti i grandi nomi del rap, della trap e del pop italiani, nello splendido contesto del Parco del San Valentino, polmone verde della città, allestito a venue perfetta per accogliere eventi destinati al pubblico giovane. E sono stati migliaia i ragazzi che hanno raggiunto la città per tutti gli appuntamenti del programma, da Gemitaiz (30 giugno) a Sangiovanni (7 luglio), da Villabanks e Epoque(9 luglio) a Mahmood (11 luglio). A chiudere ora il programma ci penserà un'altra star assoluta del rap, da oltre 20 anni fra le più luminose, FABRI FIBRA, che porterà a PORDENONE l'unica data regionale del suo nuovo tour "Caos".

