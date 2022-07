F1, Mick Schumacher: “Avrei potuto raggiungere la zona punti molto prima, la macchina era forte a inizio stagione” (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo averli inseguiti per quasi un anno e mezzo, Mick Schumacher ha finalmente ottenuto i primi punti della carriera in Formula Uno a Silverstone chiudendo in ottava posizione il GP di Gran Bretagna per poi salire altri due gradini e terminare al sesto posto il Gran Premio d’Austria 2022, andato in scena domenica scorsa al Red Bull Ring di Spielberg. “Ora siamo a 12 punti, e sarebbero stati 14 se nella gara di Silverstone fossi arrivato in settima posizione (ha sfiorato il sorpasso su Verstappen nel finale, ndr). Le ultime due gare sono state ottime per la squadra: due volte di fila sia io che Kevin siamo andati a punti“, dichiara il tedesco della Haas. “Per certi versi non era previsto, per quanto mi riguarda devo dire che Avrei potuto raggiungere la ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo averli inseguiti per quasi un anno e mezzo,ha finalmente ottenuto i primidella carriera in Formula Uno a Silverstone chiudendo in ottava posizione il GP di Gran Bretagna per poi salire altri due gradini e terminare al sesto posto il Gran Premio d’Austria 2022, andato in scena domenica scorsa al Red Bull Ring di Spielberg. “Ora siamo a 12, e sarebbero stati 14 se nella gara di Silverstone fossi arrivato in settima posizione (ha sfiorato il sorpasso su Verstappen nel finale, ndr). Le ultime due gare sono state ottime per la squadra: due volte di fila sia io che Kevin siamo andati a“, dichiara il tedesco della Haas. “Per certi versi non era previsto, per quanto mi riguarda devo dire chela ...

