F1 GP Francia 2022, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 15 luglio 2022) Ci siamo, in terra transalpina va in scena la dodicesima gara del Mondiale di F1 che si disputa a Le Castellet ed è valida per il GP di Francia 2022. Sale altissima l’attesa per capire se la Ferrari riuscirà ancora a prevalere sulla Red Bull, riaprendo definitivamente il campionato. Sul circuito del Paul Ricard, non certo il più apprezzato da parte di piloti, team e tifosi, ma sempre ricco di un fascino retrò e imprevedibile nello svolgimento della gara, si parte alle ore 15 di domenica 24 luglio. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go, prevista anche la diretta su TV8. diretta testuale su Sportface. domenica 24 luglio 2022 ore 15 ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Ci siamo, in terra transalpina va in scena la dodicesimadel Mondiale di F1 che si disputa a Le Castellet ed è valida per il GP di. Sale altissima l’attesa per capire se la Ferrari riuscirà ancora a prevalere sulla Red Bull, riaprendo definitivamente il campionato. Sul circuito del Paul Ricard, non certo il più apprezzato da parte di piloti, team e tifosi, ma sempre ricco di un fascino retrò e imprevedibile nello svolgimento della, si parte alle ore 15 di24 luglio. Latv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e insu Sky Go, prevista anche lasu TV8.testuale su Sportface.24 luglioore 15 ...

