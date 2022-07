Europeo femminile: l’Italia ha un solo risultato. Ma le Azzurre partono in pole: '1' col Belgio a 2,15 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutto in 90 minuti. Lunedì sera, a Manchester, la Nazionale femminile si gioca lo scontro diretto contro il Belgio che vale la qualificazione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutto in 90 minuti. Lunedì sera, a Manchester, la Nazionalesi gioca lo scontro diretto contro ilche vale la qualificazione...

Pubblicità

OptaPaolo : 5 - Per la prima volta nella storia l'#Italia femminile ha subito 5 gol in un primo tempo di un match di una fase f… - AzzurreFIGC : La #FIGC apre ai tifosi le porte di ???????? ?????????????? ???? A #Manchester in occasione delle tre gare in programma delle… - sportli26181512 : Europeo femminile: l’Italia ha un solo risultato. Ma le Azzurre partono in pole: '1' col Belgio a 2,15: Tutto in 90… - sportli26181512 : Eurodonne: a Manchester, l'Italia si giocherà tutto: (ANSA) - ROMA, 15 LUG - Lunedì sera, a Manchester, la Nazional… - lifestyleblogit : SNAI – Europeo femminile: l’Italia ha un solo risultato. Ma le Azzurre partono in pole: «1» col Belgio a 2,15 - -