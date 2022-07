Europei di calcio femminile | qual è la situazione dell’Italia dopo il pareggio con l’Islanda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 luglio 2022)ilper 1-1 con, l’Italia è ancora a secco di vittorie in questa edizione deglidi. Le azzurre però possono ancora sperare nellaificazione ai quarti di finale come seconda in classifica nel girono D. La Francia infatti si è già assicurata il passaggio del turno e il primo postola vittoria per 2-1 sul Belgio. L’Italia invece, complice il brutto esordio proprio contro le transalpine, è con le spalle al muro e il futuro non dipende solo da loro. Le ragazze della ct Milena Bertolini si giocano tutto contro il Belgio, attualmente a pari punti in classifica, lunedì 18 luglio alle 21. Le azzurre hanno un unico risultato utile: la vittoria. Ma devono guardare con attenzione l’altra sfida del girone: ...